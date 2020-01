28 gennaio 2020 12:52

Election day. Qualcuno la ricorda? Era stata proposta anni fa, ma non se n'è fatto nulla.L'idea aveva un suo perché: evitare di ripetere le operazioni elettorali, che hanno un costo, fra attrezzature, personale, addetti ai seggi, scuole aperte e chiuse, ecc.Insomma, soldi sprecati.Vediamo.Nel 2018, oltre alle elezioni per il rinnovo del Parlamento del 4 marzo, ci sono state 6 elezioni per i Consigli regionali: Lazio e Lombardia il 4 marzo, Molise il 22 aprile, Friuli Venezia Giulia il 29 aprile,Le elezioni nazionali e regionali si potevano accorpare con le elezioni dei 783 comuni chiamati al rinnovo.Le elezioni del 2019 sono andate meglio perché le europee, del 26 maggio, sono state accorpate con quelle di 3.844 comuni, ma quelle di 5 regioni, eccetto il Piemonte, si sono svolte in tempi diversi: Abruzzo il 10 febbraio, Sardegna il 24 febbraio, Basilicata il 24 marzo, Umbria il 27 ottobre (caso particolare per le dimissioni della Presidente).Quest'anno si sono svolte le elezioni per l'Emilia Romagna, il 26 gennaio scorso, ma ci attendono, in primavera, tra maggio e giugno, le regionali di Campania, Liguria, Marche, Puglia, Toscana e Veneto.A tutti coloro che decideranno, vorremmo chiedere di fissare una data unica per le regionali, accorpandole con quelle comunali.Sollecitiamo il ministro per gli Affari Regionali, Francesco Boccia, a farsi promotore dell'iniziativa.