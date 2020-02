11 febbraio 2020 9:15

Di questo si parla alla trasmissione Mi Manda Rai Tre, in onda dalle ore 10 di mercoledì 12 Febbraio. Condotta da Salvo Sottile, in studio per Aduc ci sarà l’avv. Laura Cecchini.

L’acquisto della casa è uno dei pilastri dell’economia famigliare, e uno dei gioielli del mercato immobiliare. Tra le varie forme di garanzia che si avviano per tutelare questo bene/investimento c’è la polizza antincendio. Talvolta sottovalutata, ché per fortuna sono rari gli incendi delle case, è invece uno dei pilastri della sicurezza, ché quando un tragico evento dovesse esserci, l’alternativa è perdere praticamente tutto. Questo lo sanno bene gli assicuratori, e i contratti sono articolati, con diverse clausole che è bene conoscere per non ritrovarsi, dalla certezza della tranquillità, alla presa d’atto di clausole che di fatto impediscono di attingere al risarcimento assicurativo. Stesso discorso vale anche per le clausole di garanzia che vengono richieste per attivare questa assicurazione: fare attenzione alla loro attinenza alla realtà dei fatti.