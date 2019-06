2 giugno 2019 13:32

Tra bancomat e carte di credito, di debito, etc (e non solo quelle delle banche) i nostri portafogli hanno tutte le taschine interne piene di queste tesserine rettangolari di plastica; senza le quali – valido per molti anche se non per tutti – ci sentiamo come estranei, disarmati, sprovveduti, nudi*, incapaci, insolventi, estranei, diversi/disadattati**, etc. Consapevoli che il cosiddetto denaro di plastica andrebbe meglio diffuso, promozionato e incentivato con un radicale taglio dei costi - oggi spesso assurdi e beffardi – praticati dagli istituti di credito, sì da abbattere molti dei metodi che inducono all’evasione fiscale***, come Aduc ci sentiamo ampiamente coinvolti nell’opera di informazione in materia; soprattutto se consideriamo che, a differenza di tutti gli altri informatori (per cui è un business), nostra missione è la consapevolezza e la difesa dei consumatori. Compito arduo, difficile, in un campo minato dove gli ordigni sono sempre ben nascosti e dove, purtroppo, gioca molto anche la semplicità e la poca accortezza di consumatori vittime di veri e propri approfittatori che si nascondono dietro apparenze di buon e utile servizio di semplificazione e sicurezza della vita quotidiana.Di questo si parlerà alla trasmissione Mi Manda Rai Tre in onda lunedì 3 giugno dalle ore 10. Condotta da Salvo Sottile, in studio per Aduc ci saràche, a partire da casi specifici e testimonianze dirette fornirà una serie di consigli per non farsi mettere i piedi in testa e, soprattutto, per farsi fare meno male.* per chi ha problemi con la nudità…** anche qui dipende dal proprio rapporto con diversità e adattamento*** senza dubbio uno dei principali problemi dell’armonia della nostra economia e fiscalità