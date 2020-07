5 luglio 2020 15:20

Per non restarci male e in un certo modo compromessi, è bene fare sempre ritorno alle fonti istituzionali, anche se altre possono sembrare autorevoli

Ma per farlo, a nostro avviso, qualcuno usa, a livello di informazione, metodi molto discutibili.

E gli facciamo una domanda:

intende governare col terrore o col buon senso e la legge?

Sarebbe opportuno tornare coi piedi per terra

Ce lo ricorda il segretario generale del sindacato di polizia 'Coisp'

E dal buon governo nascono anche dei buoni governati.

CHI PAGA ADUC

percepisce ed è contraria ai finanziamenti pubblici (anche il 5 per mille)

La sua forza economica sono iscrizioni e contributi donati da chi la ritiene utile l’associazione non(anche il 5 per mille)

DONA ORA

Se ne sentono e se ne sono sentite di tutti i colori in materia coronavirus. Per chi ha ancora qualche lacuna in merito, il web e non solo sono una fonte gigantesca di informazioni.. Ovviamente stiamo parlando di Europa… che se dovessimo fare riferimento alle fonti, per esempio, oltre Atlantico (Canada escluso), avremmo una notevole difficoltà a fornire le stesse indicazioni.Non siamo presi da una ventata di amore spassionato ed incondizionato verso, ma è innegabile che - pur con tutti i problemi, le contraddizioni, gli errori e le difficoltà che abbiamo avuto e continuiamo ad avere –. Ricordiamo che all’inizio il “metodo italiano” veniva citato come esempio, e sembra proprio che fosse a ragion veduta.Questi giorni in cui siamo tutti un po’ più rilassati, sono stati registrati dei, e sembra che siano stati circoscritti e siano sotto controllo. Bene.Il punto critico in merito è stato toccato dalSiccome crediamo che il nostro presidente del Veneto sia persona consapevole e che parla a ragion veduta, ci sentiamo di doverlo criticare.La risposta che il presidente Zaia ci potrebbe dare è scontata (legge), ma quello che lui sta facendo è il contrario.L’uso del TSO (trattamento sanitario obbligatorio) avviene nei confronti di persone che abbiano caratteristiche psico-fisiche alterate rispetto a quella che viene considerata realtà. Quindi dovremmo interpretare la minaccia del presidente come “se non ti adegui alle ordinanze e obblighi sanitari, sei un pazzo”.Sappiamo che in politica vige di frequente l’attribuire al proprio avversario un qualche difetto che comprometta la sua integrità mentale (e talvolta anche fisica), e quindi per questo considerato incapace di intendere le proprie ragioni che, per chi le propone sono elementari, naturali, semplici e scontate. Noi questo metodo lo lasceremmo ad un certo modo di fare politica che, oltre che non appartenerci, potrebbe essere anche suscettibile di qualche reato dei nostri codici.“...esistono gia' reati penali per chi e' a conoscenza di una patologia e sono previsti dal nostro ordinamento giudiziario. ….L'articolo 438 del codice penale prevede pene tra gli 8 anni e l'ergastolo per chiunque cagioni un'epidemia mediante la diffusione di germi patogeni. Se la patologia viene certificata, e' inoltre previsto l'obbligo di ricovero in una struttura appositamente dedicata: e' gia' successo in questi mesi con chi si allontanava dalla quarantena. E se la persona oppone resistenza al ricovero, viene piantonata". (agenzia Ansa).(e ci si creda, tra nazionali, regionali, comunali e interpretazioni delle forze dell’ordine, era tutt’altro che facile).Per questonel caso non ottemperassero ad un ordine dell’autorità. I gulag del mondo sono stati e sono pieni di persone considerate pazze perché non in linea con le politiche dei loro Paesi… e non ci sembra carino doverci paragonare a chi usa i gulag come politica per l’ordine pubblico e sanitario.Dovunque e comunque questo buon governo debba operare.Tolleranza zero in materia: Ok. ma col rispetto delle leggi, del buon senso e della fiducia nei propri amministrati.