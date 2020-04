22 aprile 2020 14:16

Questo quanto prevede l’ordinanza.

Oggi le cronache riportano invece informazioni di persone multate anche per il solo fatto di non aver indossato la mascherina, pur essendo all’esterno e non in un gruppo di persone

Per questo motivo invitiamo i Prefetti e i Sindaci a spiegare con molta solerzia e velocità a tutte le forze dell’ordine quali sono le disposizioni in vigore, nonché la necessaria precisione che, insieme al rigore, deve essere utilizzata per vigilanza, controlli e sanzionamenti.

Dallo scorso 20 aprile in Toscana è obbligatorio l'uso della mascherina per strada (in presenza di assembramenti in cui è possibile che non sia rispettato il distanziamento consigliato) nei luoghi chiusi aperti al pubblico. La mobilità è frutto di decreti nazionali, regionali e locali rispetto ai quali la possibilità di informazione da parte del cittadino è molto precaria. L'interpretazione dei vari decreti è molto discrezionale da parte delle forze dell'ordine, talvolta non-informate e arroganti. E tutto questo, dopo il confinamento e alla vigilia della cosiddetta riapertura, dove il rapporto di fiducia con le istituzioni è fondamentale per far sì che le comunità funzionino, diventa una sorta di schiaffo che lo Stato e la pubblica amministrazione danno ai cittadini.