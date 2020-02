26 febbraio 2020 11:46

"Abbiamo due focolai del virus, uno dei quali è nato, complice un ospedale che non ha osservato determinati protocolli, favorendo la nascita di uno dei focolai che cerchiamo di contenere con misure draconiane".E' la dichiarazione del presidente del Consiglio, Giuseppe Conte, a proposito dell'ospedale di Codogno (Lombardia).E' utile per il cittadino sapere quali sono stati i protocolli non osservati e quale documentazione è stata prodotta per fare una affermazione della quale tutti possono capirne la gravità.Se il premier Conte è convinto della sua tesi, e le dichiarazioni rilasciate sono lì a testimoniarlo, allora il passo successivo è quello di avviare una azione disciplinare, amministrativa e penale nei confronti dei responsabili.Aspettiamo che il premier Conte dia seguito a quanto affermato.