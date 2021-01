5 gennaio 2021 15:27

Premessa

I rifiuti sono di due tipi:

Dopo la pubblicazione della Carta dei siti idonei per il deposito nazionale delle scorie nucleari (Cnapi), è riesplosa una sindrome che sembrava estinta, la(“Not In My Back Yard, "Non nel mio giardino"). Tutti gli amministratori dei territori individuati si dicono contrari e pronti alle barricate, anche con l’appoggio di forze politiche che nel 1987 erano contrari al referendum con cui l’Italia uscì dall’energia nucleare.(anche se il problema è solo italiano)… così come si fa con i rifiuti che, in assenza di politiche per lo smaltimento si spediscono nei posti più disgraziati.Non ci stupiamo di questo dibattito. Eppure, considerando che l’Italia continentale è zona sismica e che ci stiamo muovendo verso i Balcani., pochi e non in crescita, da stoccare in un solo posto;con produzione continua, da stoccare in diversi luoghi vicini a dove vengono prodotti e più facili da controllare. Importante è evitare il trasporto il più possibile.