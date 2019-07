4 luglio 2019 19:18

Nella fattispecie, come scrive l’Antitrust:

Insomma, una vicenda specchio della realtà in questo pezzo di territorio della Toscana.

Ma sia chiara una cosa:

Arriva oggi, dopo svariate denunce e segnalazione, una pronuncia dell’Antitrsut contro una pratica che Publiacqua spa ha avuto, e continua ad avere, nei confronti di chi, pagate le bollette, si è visto tagliare lo stesso il servizio.“nella riscossione delle fatture relative ai consumi idrici delle utenze condominiali, indebito condizionamento dei condòmini solventi in presenza di morosità di uno o più condòmini, nonostante l’esistenza di contatori individuali e in presenza di pagamenti parziali delle fatture, con minaccia di riduzione del flusso e quindi di sospensione della fornitura idrica a tutto il condominio”.Nonostante la stessa legge sul condominio avesse precisato nel corso di questa sua traversata nel mare dell’illegalità, che ciò che faceva non andava fatto.dopo essere stati denunciati dal gestore monopolista fiorentino ed aver dovuto pagare i loro avvocati e i nostri danni che abbiamo arrecato (secondo il giudice) per aver detto con linguaggio popolare che non erano dei santarelli per quel che facevano.che, anche in trasmissioni Rai di rilievo nazionale, ha sempre negato l’evidenza e l’esistenza di testi di legge che non le consentivano di fare ciò che faceva. Arroganza legata alla loro certezza di immunità per essere sempre stati espressione (politica e societaria) delle maggioranze al potere nel Comune di Firenze e nella Regione Toscana (E’ bene ricordare anche il conflitto di interessi: Publiacqua è societariamente proprietà degli stessi Comuni che devono controllare il suo operato… bella trasparenza!!).E ora, cosa succede? Non ci aspettiamo pentimenti, scuse e rimborsi. Sappiamo con chi abbiamo a che fare e, tra l’altro, è anche giusto che, come è molto probabile che succederà, facciano ricorso al Tribunale amministrativo regionale. Certo, se fossero un po’ più civici, in attesa della definizione finale potrebbero sospendere tutte le pratiche che hanno in corso. Chi di speranza vive di speranza muore? Non nella logica e nello spirito di come noi concepiamo politica ed amministrazione. Per cui, ad ognuno la propria iniziativa.Publiacqua è sempre stata illegale in ciò che faceva, e siccome siamo convinti che non erano e non sono degli imbecilli, ne erano pienamente consapevoli, ma “ci marciavano” per fare le loro belle figure di bilanci che tornano e per non dover mai abbassare la guardia del potere che hanno sempre riverito, servito e incoraggiato. Ora – forse – cambierà qualcosa, ma solo perché saranno costretti a farlo dalla forza del Diritto. Servirà da lezione?Qui la sentenza odierna dell’Antitrust: https://www.agcm.it/dotcmsdoc/allegati-news/PS10987_scorr-sanz_omi.pdf Qui la cronologia dei fatti: https://www.aduc.it/info/google.php?cx=014274313731221348228%3Azwzhrnerwti&cof=FORID%3A11&ie=UTF-8&q=publiacqua&sa=Cerca