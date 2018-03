19 marzo 2018 13:16

Dal 25 maggio prossimo entrerà in vigore il Regolamento europeo di valutazione dell'impatto sulla riservatezza dei dati personali (GDPR) (1), che riguarda tutti gli individui all'interno dell'Unione europea. Il GDPR sostituirà la direttiva sulla protezione dei dati del 1995.Il Regolamento si applica se i controllori dei dati hanno sede nell'UE, o fuori UE se raccolgono o trattano dati personali di individui situati all'interno dell'UE. Il Regolamento prevede un'armonizzazione delle norme sulla protezione dei dati in tutta l'UE, rendendone più chiari i termini e modalità.In particolare, per i dati sensibili, il consenso deve essere esplicito; lo stesso dicasi per il consenso a decisioni basate su trattamenti automatizzati.L'argomento della tutela della riservatezza è arrivato agli onori della cronaca in questi giorni per l'uso, che ne sarebbe stato fatto, a fini elettorali: la profilazione avrebbe consentito l'invio di note a milioni di elettori per orientarne il consenso. Comunque, i campi di utilizzo dei profili dei cittadini sono ampi. Attenzione, quindi, a dare il consenso al trattamento dei propri dati.(1) Regolamento n. 2016/679