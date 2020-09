13 settembre 2020 18:11

Qui abbiamo due tipologie di cittadini coinvolti:

siamo in campagna elettorale

Noi “siamo rimasti” al fatto che un ministro debba rappresentare, nella sua esecutività, tutto il Paese e non solo una parte di esso

Cosa sono le vendite sottocosto?

una confezione di pomodori

CHI PAGA ADUC

percepisce ed è contraria ai finanziamenti pubblici (anche il 5 per mille)

La sua forza economica sono iscrizioni e contributi donati da chi la ritiene utile l’associazione non(anche il 5 per mille)

DONA ORA

La ministra delle Politiche Agricole, Teresa Bellanova, in un incontro in provincia di Firenze, ha detto : "Promuovere i prodotti a prezzo scontato va bene una volta, ma farlo in continuazione significa incidere negativamente sugli equilibri di filiera, scaricare sulle parti piu' deboli quel mancato guadagno, produrre disinformazione per i consumatori".Pur comprendendo la ratio dell’esortazione della nostra ministra,Certo, è il ministro delle Politiche Agricole, ma ci viene il dubbio che le politiche di questo ministero debbano essere indirizzate solo ad alcune categorie o a tutti i cittadini.del settore (che sembrano quelli maggiormente chiamati in causa dal ministro) che dalle vendite sottocosto ne avrebbero un riflesso negativo: i loro prodotti verrebbero acquistati a prezzi più bassi e, a ricaduta, tutti i guadagni di chi opera nel settore sarebbero più bassi;che acquistano più volentieri i prodotti sottocosto (o in genere a prezzi promozionali) ché altrimenti avrebbero difficoltà per varietà, qualità e quantità della loro alimentazione (per fortuna nel nostro Paese non ci sono problemi di fame a questi livelli).Certo,(che per alcuni politici è anche permanente) e occorre ingraziarsi le specifiche categorie con cui si è in contatto in una determinata occasione… ma fa bene un ministro, non un capo di una qualche fazione, ad auspicare cose del genere?. Non ci sembra così in questo caso. La nostra ministra ha messo i lavoratori del settore in contrapposizione ai consumatori, o forse la ministra non è consapevole della realtà dei consumatori negli acquisti dei prodotti? Non lo sappiamo, per cui ci limitiamo a pensare che la nostra ministra sia solo stata distratta, con conseguente caduta di stile credendo di essere un capo di una associazione di categoria.Ci rendiamo conto che le politiche dei consumatori non sempre possano e debbano essere in armonia con quelli dei lavoratori, produttori, distributori, venditori. Ma è proprio in questa difficoltà che risiede l’azione politica e non sindacale di un ministro della Repubblica.Nella fattispecie sarebbe opportuno che, prima di esprimersi per ingraziarsi alcune categorie come se fosse il loro leader sindacale, ci si informasse su cosa sono in realtà le vendite sottocosto.Questo per dire che molto probabilmente seviene venduta sottocosto, questo prezzo non ricade sull’acquisto del prodotto… che altrimenti non potrebbe essere offerto come sottocosto... ma èTutto questo la nostra ministra non lo sa?