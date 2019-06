5 giugno 2019 7:58

I giudici amministrativi hanno accolto il ricorso.

Aduc - associazione no-profit che per scelta non usufruisce di finanziamenti pubblici -

ha invitato privati ed associazioni a fare altrettanto,

Allegati

E' stata pubblicata la sentenza breve con cui il Tar Toscana, in accoglimento del ricorso proposto dagli avvocati Cino Benelli, Adriano Saldarelli e Fabio Clauser, e sostenuto da Aduc, per conto di una persona denunciata per detenzione a fini di spaccio di un modesto quantitativo di cannabis, ha annullato l'ordinanza del Prefetto di Firenze sulle zone rosse.Impugnando il provvedimento, i ricorrenti avevano denunciato un grave danno (vulnus) allo stato di diritto perché con un atto amministrativo, sprovvisto di un'adeguata base legislativa, si prevedeva un divieto di "stazionare" in alcune zone della città - di fatto in gran parte del centro storico cittadino - a carico di alcune categorie di soggetti individuate sulla base di un rigido automatismo: essere stati “denunciati” per una serie di reati (tra i quali mancavano alcune reati gravissimi quali l'omicidio, la rapina e chi più ne più ne metta), evidentemente considerati “sensibili”. Il tutto in violazione dei princìpi di uguaglianza e ragionevolezza, arrivando a sacrificare l’esercizio delle libertà costituzionali sull’altare della “percezione” della sicurezza ovvero di una più diffusa “percezione” di sicurezza, piuttosto che tutelare effettive esigenze di ordine pubblico. Essere denunciati non è un comportamento, è un fatto. Un fatto che non dipende dal denunciato e che in uno Stato di diritto deve essere considerato neutro, fino a che non si giunga ad una condanna definitiva (giusto per avere un'idea: anche chi è stato assolto con formula piena è stato denunciato. Anche chi è stato accusato falsamente è stato denunciato). Ricordiamo che l'ordinanza prefettizia di Firenze è stata lodata dal ministro dell'Interno, Matteo Salvini, come modello da esportare in altre città.Ed hanno ritenuto l'ordinanza illegittima non solo perché - in mancanza di una norma di legge espressa - incide su diritti costituzionalmente garantiti, quali la libertà di circolazione delle persone stabilita dall'art. 16 della Costituzione, ma anche perché "stabilisce una irragionevole automaticità tra la denuncia per determinati reati e l’essere responsabile di comportamenti incompatibili con la vocazione e la destinazione di determinate aree. Detta automatica equiparazione appare irragionevole poiché non è dato evincere un nesso di consequenzialità automatica tra il presupposto e la conseguenza".aveva sostenuto il ricorso anticipando le spese vive per il ricorrente edin nome di una comune difesa dello Stato di diritto. All'invito hanno aderito finora la sezione di Firenze di “+Europa” e l’associazione “Progetto Firenze”, oltre ad alcuni cittadini privati. All'udienza si erano poi costituiti l'associazione “Altro Diritto Onlus” e la “Camera Penale“ di Firenze con interventi autonomi, ma i loro ricorsi sono stati dichiarati inammissibili.La decisione è esecutiva e i divieti in vigore dovranno essere levati. Nel frattempo, coloro che sono stati lesi nei propri diritti di libertà e circolazione potranno presentare ricorso per richiedere i danni alla prefettura e al Comune di Firenze- Annuncio Aduc della sentenza: https://www.aduc.it/comunicato/zone+rosse+firenze+tar+toscana+accoglie+ricorso_29620.php - Annuncio Aduc del 2 maggio per la presentazione del ricorso: https://www.aduc.it/comunicato/zone+rosse+firenze+ordinanza+prefetto+viola+stato_29467.php e per la fissazione dell’udienza: https://www.aduc.it/comunicato/zone+rosse+firenze+ordinanza+prefetto+ricorso+aduc_29493.php - Il testo del ricorso al Tar: https://www.aduc.it/generale/files/file/allegati/Ricorso%20Prefettura%20di%20Firenze%20TAR%20Toscana.pdf - Sintesi del ricorso: https://www.aduc.it/generale/files/image/2019/maggio/Spiegone%20Zone%20Rosse.pdf