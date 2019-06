5 giugno 2019 18:13

Il fatto che il Ministero dell’Interno abbia deciso di impugnare la sentenza del Tar Toscana che ha bocciato l’ordinanza prefettizia sulle zone rosse , è un’ottima notizia!! Se poi l’affianchiamo al fatto cheil fatto diventa ancora “più ottimo”. I magistrati che hanno emesso le sentenze avrebbero dovuto astenersi «per posizioni in contrasto con le politiche del governo in materia di sicurezza»… questa la motivazione.E’ il primo pensiero che viene in mente, ma vogliamo credere e sperare che non sia così…. Perché ancora crediamo che l’Italia sia uno Stato di diritto, coi poteri separati e l’autonomia di ogni potere rispetto agli altri. Ancora crediamo…..quelli che la sentenza del Tar della Toscana ha evidenziato essere stati violati con l’ordinanza della Prefetto di Firenze.