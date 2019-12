31 dicembre 2019 16:32

Era il 1990 quando ci eravamo posti una domanda simile:. Eravamo in un periodo in cui stava per esplodere in modo più ramificato e generalizzato la società dei consumi. Internet era alle porte e uno degli attori di questa economia, il consumatore, era considerato grossomodo alla stregua di un suddito. Mentre in una parte del mondo (soprattutto Uk e Usa) il consumatore era attivo e considerato anche nelle leggi, nel nostro Paese non era così.Qualche associazione simile aveva fatto capolino proprio in quegli anni (grazie essenzialmente ai sindacati confederali) ma decidemmo di andare per conto nostro perché, memori e consapevoli che, credemmo che altrettanto sarebbe stato necessario per dare diritto e potere al cittadino consumatore e utente: per questo decidemmo di identificare questo nostro indirizzo e questa aspettativa,Un imperativo che abbiano sempre usato come guida partendo da un presupposto:. Chi meglio di se stesso può difendersi e affermarsi? Da qui la nostra formula che, con l’avvento e diffusione di massa di Internet, si è concretizzata in. Ché potesse avere a disposizione le informazioni necessarie per fare da sé e, quando questo non era possibile per vari motivi, chiedere il nostro supporto anche tecnico.: professionistiche prestano la propria opera e conoscenza per il bene diffuso,ché esser pagati da chi spesso (lo Stato) è la nostra controparte non appartiene al modello di società libera a cui aspiriamo.Per tutto questo, oltre ad informare i cittadini e le istituzioni, oltre a stimolare queste ultime con i vari strumenti della partecipazione democratica e della denuncia, siamo anche andati per un po’ di tempo in Parlamento., oggi “servono ancora le associazioni di consumatori”?.. Crediamo ci sia ancora da fare. Siamo un’associazione a tempo,. E quest’ultimo non è una chimera irraggiungibile, messo lì per dare un senso alla nostra esistenza più o meno permanente. E’ un obiettivo/monito che deve fare tesoro di quanto nel frattempo è riuscito a creare e raggiungere sì da essere meglio funzionale.Nel 2019/2020 il nostro Paese, per laha un “codice del consumo” e strumenti semplici da utilizzare per farsi riconoscere giustizia. Ha molti(tlc, energia) che da monopoli sono diventati privati ed ha(che ancora sovrintendono al proprio mandato istituzionale di transizione dai monopoli al mercato libero) che aiutano il cittadino a meglio essere informati e meglio difendersi. Ha moltiche dedicano intere sezioni della loro informazione ai consumi e alle utenze, più o meno, ma non necessariamente, avvalendosi di associazioni di consumatori in quanto “esperte”. Nelsono sempre meno gli addetti che ignorano i diritti di chi fruisce dei loro servizi. Insomma, il consumatore è entrato a far parte del tessuto economico e sociale.dal bottegaio come dal gestore di un qualunque servizio tlc o energetico, e se poi mi rivolgo alla giustizia - codice del consumo o meno - è sempre un “terno al lotto”; per non parlare dei rapporti con la Pubblica Amministrazione: spesso arrogante e vampiresca, che, nonostante talvolta si vantino di avere istituito un qualche difensore civico, se non mi attrezzo per non farmi mettere i piedi in testa mi succhiano anche la mia recondita educazione civica.. E questo ci serve per meglio spiegare che. E che non a caso abbiamo rispostoalla domanda sull’eventuale superamento della necessità delle associazioni di consumatori. Stiamo però prendendo atto che,Questo accade in un contesto, non molto (per ora) italiano, in cui una sorta di rifiuto sociale dell'ordine neoliberista emerge fortemente, su un terreno di impoverimento delle classi medie, di precarietà di norma nei mercati del lavoro e nei servizi pubblici (1). Per limitarci al contesto europeo, ciò che accade in Francia (scioperi) e Gran Bretagna (Brexit), ne sono palese esempio.(sperando di essere contagiosi anche per altre associazioni)Chè i consumatori non sono una categoria da difendere o far uscire dal ghetto, ma sonoE per questo, dovendo anche essere, non possono solo guardare la propria limitata funzione. Associazioni come Aduc dovrebbero/potrebbero non solo “risolvere” problemi contingenti, ma fungere da piattaforma civica diffusa.1 – un’analisi in merito la si può leggere qui