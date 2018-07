Notizia

31 luglio 2018 16:25

Un'indagine su 120mila strutture ricettive presenti online in Italia rivela la svolta pet friendly nell’accoglienza turistica del Paese: secondo Travel Appeal, che ha effettuato lo studio, sono infatti il 75% i luoghi dove si può soggiornare in compagnia del proprio animale domestico. L’aumento rispetto all’anno precedente è stato significativo, con un +6%.

La Liguria è la regione più pet friendly d’Italia con il 56,2% delle strutture pronte a ospitare gli animali da compagnia dei loro ospiti. Dopo la Liguria seguono Friuli Venezia Giulia (55,3%), Piemonte (52,4%) e Toscana (50,8%), dove in pratica in una struttura su due è possibile soggiornare con il proprio cane o il proprio gatto. Meno positivi i dati per il Lazio, regione ultima in classifica, dove le strutture ricettive pet friendly rappresentano appena il 29,1% del totale.

Diverse regioni hanno segnato un significativo aumento delle strutture che hanno scelto di aprire le porte anche agli animali da compagnia per andare incontro così alle esigenze dei loro ospiti: la Puglia e la Sardegna hanno registrato la crescita più significativa, +11%, seguite dall’Abruzzo (+10%) e dalla Sicilia (+9%).

Ai 4 zampe viene offerto soggiorno gratuito dal 63% delle strutture del Molise, dal 61% di quelle della Campania e dal 57% di quelle presenti in Piemonte e nelle Marche. Più severo il Trentino Alto Adige, dove soli il 17% delle strutture accoglie i pet gratuitamente.

Per quanto riguarda le città, Santa Margherita Ligure si aggiudica il primo premio di città più pet friendly d’Italia con il 78,6% di strutture, seguita da Rapallo (75%), Palau (73,9%) e Sarzana (73,5%).



