10 gennaio 2021 14:11

Le vendite di marijuana hanno superato il miliardo di dollari in Oregon lo scorso anno, con la stragrande maggioranza delle transazioni provenienti dai rivenditori di cannabis ricreativa dello stato, nonostante la pandemia di coronavirus e le vendite record in altri mercati legali.Le vendite sono aumentate da $ 795 milioni nel 2019 a $ 1,11 miliardi nel 2020, sulla base dei dati della Oregon Liquor Control Commission. Un anno record per le aziende di cannabis statali.Le vendite sono decollate a marzo con un aumento del 20% quando sono iniziate le chiusure per coronavirus e sono aumentate costantemente nei mesi successivi.Hanno superato per la prima volta i $ 100 milioni a maggio. La tendenza è continuata con oltre $ 100 milioni di vendite nei successivi tre mesi. Solo luglio ha visto un fatturato di oltre $ 106 milioni."I livelli di vendita di cannabis legale sono rimasti abbastanza costanti dopo un aumento significativo all'inizio della pandemia, ma non sappiamo fino a che punto durerà", ha scritto il portavoce di OLCC Mark Pettinger in un'e-mail a Marijuana Business Daily."Questo riflette ciò che altri segmenti della nostra economia hanno sperimentato - espandendosi o contraendosi principalmente a causa della pandemia - o è questa la nuova normalità?"Anche altri stati hanno registrato simili quantitativi per il 2020. L'Illinois, per esempio, dovrebbe superare il miliardo di dollari di vendite quest'anno e i numeri del 2020 del Colorado hanno superato tutto il 2019 con due mesi ancora da considerare.(da Marijuana Business Daily del 08/01/2021)