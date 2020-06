26 giugno 2020 12:53

per esempio,

E oggi ecco la scuola di hotellerie a piazza Stazione.

I residenti che dovrebbero ripopolare il centro, dove li mettiamo?

Scriviamo da osservatori e cittadini, non certo da urbanisti o futurologi. MaUn istituto di alta formazione per l’accoglienza alberghiera nell’immobile di Santa Maria Novella, che dovrebbe dare lustro alla città, facendo finta che stiamo ancora vivendo come quattro mesi fa, potrebbe essere una buona idea per dare lustro alla vocazione internazionale di Firenze?Come,il complesso diin San Lorenzo (per la cui destinazione abbiamo perso memoria ripensando alle tante proiezioni e progetti di cui abbiamo letto negli ultimi cinquanta anni) e, sempre per esempio, i super alberghi invista Ponte Vecchio, o i centri commerciali (grossomodo) al posto della; o tutto quello che non abbiamo ancora capito dovrà accadere nella parte alta(in parte oggi occupata dall’ottimo museo Zeffirelli) o della… e tutto quello che abbiamo dimenticato in questo momento. Crediamo di aver reso l’idea…offrendo la città al mondo (cinesi soprattutto -lo ha detto lui, non noi) ne ha dette (e sembra che le tenterà) di cotte e di crude pur di risollevare l’economia urbana modellata negli ultimi decenni solo sul turismo di massa, quello che ha spopolato il centro e lo ha trasformato (giustamente per quelle scelte) in una Disneyland al pari delle riproduzioni che gli americani che non varcano l’oceano Atlantico possono ammirare nel parco Epcot di Orlando/Florida.con il contorno di tanti interventi illustri ospitati dai media locali di coloro che hanno fatto il vanto e l’economia di questa città (nel passato, quello che ha portato a Disneyland),Con annessi e connessi perché, per esempio, non debbano poi prendere due bus per andare a fare la spesa in periferia a meno che non si vogliano far spolpare il portafogli dai negozi del centro storico.(e che magari hanno bisogno di case non costruite nel Rinascimento o rimodernate a suon di centinaia di migliaia di euro per cui se non devono fare quattro piani a piedi in scale strette, devono pagare affitti da capogiro)…Non solo, ma almeno per il momento (e non crediamo di essere tra quelli che non vedono oltre il proprio naso), con fior fiore di strutture congressuali e scuole (inclusi gli studenti che vengono dall’estero) oggi vuote, serve vedere solo a quello che forse – FORSE – potrebbe ritornare ad essere fra un decennio (Covid-19 è tra noi e per il momento ci rimane)…E dove mettiamo i servizi che dovrebbero loro servire?Questa – ripetiamo – è il nostro pensiero da amministrati e osservatori, non da urbanisti e futurologi. Siamo noi, e crediamo anche i nostri figli per lungo tempo, che nel frattempo viviamo in questa città, come nelle altre che nello Stivale stanno soffrendo la stessa situazione.