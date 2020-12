Notizia

24 dicembre 2020 10:43

Si è tenuto lo scorso 21 dicembre il confronto conclusivo del progetto PPI al quale hanno preso parte la Federazione delle chiese evangeliche in Italia e la ONG Oxfam Italia . Finanziato dal programma AMIF della Commissione Europea , il Private Sponsorship for Integration Project (PPI) mira a garantire che i migranti che arrivano in Italia e Francia attraverso i corridoi umanitari siano “accompagnati” verso la loro piena integrazione sociale, culturale ed economica attraverso l’attuazione di un’ampia gamma di attività pre-partenza e post-arrivo. Il dibattito, che si è svolto online, con la partecipazione di più di quaranta persone, è stato moderato dadi Oxfam Italia, con un’introduzione su “Il progetto PPI Private Sponsorship for Integration” a cura didi Oxfam Italia.Dal Libano, paese dal quale partono i beneficiari dei corridoi, rifugiati per lo più di origine siriana, l’operatrice FCEIha focalizzato l’attenzione su “Il pre-partenza: come si costruisce un corridoio, racconto dal campo”.“La gestione delle aspettative” è stato il focus della relazione di, sempre per la FCEI. Per affrontare questa specificità, la FCEI dal 2016 offre strumenti e percorsi di supporto ad hoc ai migranti, come in particolare il sostegno psicologico del centro Metanoia , che svolge incontri prima della partenza verso l’Italia.Di “Come preparare il territorio che accoglie” ha parlato, Oxfam Italia mentre “Le sfide nel percorso di accompagnamento dei partecipanti” sono state al centro dell’intervento di, Oxfam Italia; “Il punto di vista dei partecipanti: la scommessa del cambiamento”. Infine, ma non per importanza, c’è stata la testimonianza di uno dei protagonisti del viaggio e dell’esperienza dei corridoi umanitari, il giovane. Artista e studente, siriano arrivato in Italia grazie ai corridoi umanitari un anno e mezzo fa, dopo un periodo a Vittoria, in Sicilia, attualmente vive e studia a Roma. Sogna di continuare la sua attività artistica e di imparare anche a fare tatuaggi. Alla domanda “cosa consigli a chi si relaziona con le persone rifugiate?”, ha risposto: “Conoscere la persona”.(da Notizie Evangeliche del 22/12/2020)