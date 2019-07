Notizia

9 luglio 2019 7:42

37.340 identificati, 21 arrestati e 196 indagati: e' questo il bilancio dei controlli effettuati questa settimana dalla Polizia Ferroviaria con l'impiego di 4.424 pattuglie in stazione e 993 a bordo treno. 2.189 i treni scortati e 478 i pattugliamenti delle strade ferrate. 295 i servizi antiborseggio in abiti civili per il contrasto al fenomeno dei furti ai danni dei viaggiatori, generalmente in aumento nel periodo estivo. In particolare, e' detto in una nota, 5 gli arrestati in Lombardia e 3 nel Lazio prevalentemente per spaccio di sostanze stupefacenti. 2 gli arrestati nel Veneto per reati predatori nei confronti dei viaggiatori. Complessivamente sequestrati 2,3 kg di droga. 30 i minori non accompagnati rintracciati e riaffidati alle famiglie o alle comunita'; 47 i cittadini stranieri sorpresi in posizione irregolare e 97 le sanzioni elevate in materia di sicurezza ferroviaria. La settimana si e' caratterizzata anche per l'operazione "Oro rosso" con controlli straordinari della Polizia di Stato contro il fenomeno dei furti di rame in ambito ferroviario. Oltre 7 tonnellate di metalli, prevalentemente rame, di provenienza illecita recuperate. 612 gli operatori della Polizia Ferroviaria impegnati, 280 controlli ai rottamai, 159 servizi di pattugliamento lungo le linee ferroviarie e 57 su strada.

