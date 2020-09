Notizia

2 settembre 2020 12:48

CHI PAGA ADUC

percepisce ed è contraria ai finanziamenti pubblici (anche il 5 per mille)

La sua forza sono iscrizioni e contributi donati da chi la ritiene utile l’associazione non(anche il 5 per mille)

DONA ORA

Il ministro federale della scienza e della tecnologia Fawad Hussain Chaudhry ha annunciato martedì 1 settembre che il governo ha approvato la prima licenza per l'uso industriale e medico della canapa, una specifica varietà di pianta di cannabis.La canapa viene utilizzata per estrarre un composto chiamato CBD o Cannabidiolo che è ampiamente utilizzato per scopi medici e terapeutici. La cannabis è illegale in gran parte del mondo, ma non è così per il CBD.L'Unione Europea consente la vendita di CBD nella maggior parte dei suoi stati membri in base a normative rigorose.La Food and Drug Administration (FDA) negli Stati Uniti afferma sul suo sito web che "riconosce le potenziali opportunità che la cannabis o i composti derivati ??dalla cannabis possono offrire e riconosce il significativo interesse per queste possibilità".In Pakistan, un gran numero di persone preferisce i trattamenti medici a base di erbe e tradizionali a quelli scientifici più avanzati poiché presumono che le cure a base di erbe non abbiano effetti collaterali.Molte di queste persone usano anche il CBD che di solito viene estratto a casa.Con la decisione del gabinetto federale di consentire al Ministero della Scienza e della Tecnologia e al Consiglio pakistano della ricerca scientifica e industriale (PCSIR) di svolgere l'attività su licenza, le persone che prediligono i medicinali da erbe potrebbero beneficiare della decisione, sebbene il ministro della scienza non abbia dato ulteriori dettagli nel suo post su Twitter.