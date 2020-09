Notizia

17 settembre 2020 8:27

Al momento si stima che in 26 paesi considerati, quasi la metà delle morti per Covid-19 siano avvenute nelle RSA. Si tratta di una media che fissa in un numero una situazione internazionale molto variegata. Un'epidemia nascosta di cui la narrazione attuale, basata sull'aritmetica quotidiana di contagi e tamponi, non tiene minimamente conto. [Scienza in rete, Eugenio Paci